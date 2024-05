Delfina Gerez Bosco se mostró en público a los besos con el ex de una conocida actriz

“Ricky Diotto fue visto a los besos en el recital de La K’onga, en el Movistar Arena, con Delfina Gerez Bosco”, reveló Pochi de Gossipeame, en el programa “Empezar el día”. “Me dijeron que es muy fachero en persona”, acotó la panelista Marcia Frisciotti. “Se los vio que estaban abrazados, a los besos”, agregó Pochi.

UHUTTONHCRG23FTDUHYDUIPK6A.jpg

Vale recordar que, a mediados de 2022, Diotto se separó de Callejón y no fue en buenos términos, sino todo lo contrario: la ruptura se dio tras la difusión de un supuesto chat privado que el músico habría mantenido con otra mujer mientras todavía estaba casado con la actriz. Ambos son padres de Giovanna de 8 años.

Tanto Diotto como Callejón sostienen que conservan una buena relación. Tanto Diotto como Callejón sostienen que conservan una buena relación.

Martín Coggi furioso con Delfina Gerez Bosco por blanquear con Ricky Diotto

"El que está enfurecido porque no se lo contó y ellos se estaban viendo, y no se habían separado definitivamente es Tony Coggi. Él se enteró de esto por terceros. Ellos no estaban más juntos pero seguían teniendo un lazo y se frecuentaban. Está muy enojado", reveló el panelista Guido Záffora en el programa de espectáculos Intrusos (América TV).

Florencia de la V agregó picante: "Y que lo manejé, que vaya a terapia". Frente a esta situación Marcela Tauro opinó: "Acá el error de los dos fue seguirse viendo, y para el afuera no eran novios. Y como dice Guido había un enganche físico".

Luego dieron el motivo sobre por qué Martín está tan enojado: "Delfina lo dejó a Coggi, él no quería cortar. Él aún estaba muy enamorado. Y lo dejó porque él era muy relajado, entonces a ella no le gustaba eso. Él intento cambiar, pero no hubo forma", informó Záffora.