Denuncian a la cantante Emilia Mernes

A través del título "La estafa de Emilia Mernes" la cuenta @poroteras -que pertenecería a varios usuarios asociados- desarrolló un hilo de tuits con varias denuncias de emprendedores argentinos que fueron víctimas de la cantante y sus colaboradores.

"Abro hilo con testimonios sobre cómo la cantante argentina Emilia Mernes junto a su equipo de estilistas se aprovechan de los emprendimientos chicos argentinos", comienza una serie de mensajes de @poroteras con la denuncia.

"A continuación les voy a mostrar capturas con los relatos de emprendedoras y el mal manejo que tuvieron con Emilia reiteradas veces. por decisión y seguridad de los emprendimientos, algunos de ellos decidieron hacer sus historias de manera anónima" y en los siguientes tuits se acompañan capturas de pantallas y testimonios de supuestos damnificados por el no cumplimiento de los acuerdos publicitarios contraídos.

En febrero le solicitaron a un emprendedor polleras para Emilia Mermes, con la promesa de que las usaría en uno de sus nuevos videoclips. Luego de 5 meses de espera, le pidieron la devolución de ropa en canje, ya que -en teoría- nunca las usó, pero "las faldas están más cortas, con algunas modificaciones. La negra está mal usada y mal modificada” denunció @tienda.brutal.

"Uno de los argumentos que utilizan para cagar a la gente es que Sony (su discográfica) no los deja promocionar a las marcas. Acá abajo mostramos pruebas de cómo no tienen problema cuando se trata de marcas conocidas/internacionales. Al tratarse de una marca popular ellos no tienen problema de arrobar, pero cuando se trata de la gente que realmente le hace canje se ve que se olvidan” y acompaña los textos con fotografías en donde se certifica lo que dice.

"¡Como estos hay cien ejemplos más! y ni hablar de todos los emprendimientos que se quedan callados por miedo y por no querer tener quilombo con sus tiendas. Un dato no poco importante, como a Emilia Mernes le encanta hablar sobre la ropa cara que usa, ya que es lo único que hace referencia en sus canciones, pero la realidad es que lo único que hace es ratonear prendas a personas con menos poder que ella", concluye el hilo de tuits del usuario @poroteras.

Por el momento, ni Emilia Mernes, ni su equipo, hicieron alguna declaración al respecto. Antes de iniciar una gira por 10 ciudades argentinas, la cantante se encuentra actualmente en México, para presentarse en el Baja Beach Festival.