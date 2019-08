En este sentido, acostumbrado a que se rindan ante sus encantos, Laport protagonizó un momento muy tenso en el restaurante La Española (San Luis). En diálogo con Los Ángeles a la Mañana, Alejandra Camargo, la dueña del local, reveló que el actor se embriagó y decidió no pagar por la comida ni las bebidas alcohólicas costosas que había ingerido.

“(Laport) me tomó del brazo y me dijo que él tenía huevos y no pagaba la cuenta. Yo le dije que tengo ovarios más grandes que él”, relató Camargo. El argumento del uruguayo era simple: “Yo no voy a pagar la cuenta por las fotos que se sacó el lugar y que le pusiera precio a las fotos”.

Laport - Video

Hasta ese incidente, ocurrido el pasado sábado 3 de agosto, la estadía del protagonista de hits televisivos como Campeones de la Vida y Soy Gitano había sido perfecta: fotos con los presentes y copas con algunos compañeros de la obra Rotos de amor -incluido Pepe Soriano-.

Los problema comenzaron cuando el actor no se sintió satisfecho con el descuento que le aplicó La Española –de un total a pagar de 3500 pesos, la cuenta quedó en 1500-. Entre insultos y forcejeos, el uruguayo primero se enfrentó con la dueña del establecimiento, a quien habría sujetado con fuerza del brazo, y luego con la pareja de la misma.

Amparada en el registro obtenido de las cámaras de seguridad y distintos audios que comprobarían su versión, Camargo aseguró que ampliará la denuncia que te compartimos a continuación. “Que venga a San Luis, donde él cometió su error. Yo tengo las pruebas", sentenció.

La denuncia contra Osvaldo Laport

comunicado completo laport

