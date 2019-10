Pero, a pesar de su fama, el personaje nunca pasó al plano fílmico, aunque eso podría ocurrir en el film que está produciendo Kevin Feige, más conocido por su papel de productor (y ahora Director Creativo) de las películas de Marvel Studios, otra subsidiaria de Disney.

ADEMÁS:

Ante las reiteradas fallas registradas en las nuevas películas de Star Wars, Disney recurrió a Feige para que busque una manera de hacerlas más atractivas para los nuevos fans, al mismo tiempo que evitan las críticas de los fans de toda la vida.

En este marco, el sitio We Got This Covered asegura que la galardona actriz Brie Larson, que interpreta a la Capitana Marvel (Captain Marvel, 2019) en los films de Marvel, sería la elegida para prestar su cuerpo a la experimentada Jedi.

Ahsoka volverá a aparecer en la nueva temporada de Clone Wars, que se podrá ver el año próximo en la señal de streaming de Disney, pero por ahora esta nueva incursión en Star Wars está en “veremos” hasta que se confirmen los planes de Feige.