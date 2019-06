En diciembre de 2015, la ex conejita de Playboy Vanesa Carbone aseguró en el ciclo de TV de Martín Liberman que Marengo y Fort habían contraído matrimonio en Miami (¿dónde sino?) pero la ex esposa de Eduardo, Karina Antoniali, salió a aclarar que el que se había casado era Jorge, su ex cuñado.

Pero este martes, como invitada del ciclo Cortá por Lozano este martes, Marengo terminó confesando que el romance es una realidad. “Estoy de novia con Eduardo Fort”, reconoció.

“Nos conocimos en la calle hace varios años. Él estaba comiendo con amigas y yo con amigas. Fue en Cañitas, en febrero. Y bueno, vieron que siempre hay una amiga que toma de más y se pone a charlar con la mesa de al lado. Charla que va, charla que viene, se dio… Terminamos tomando un café juntos entre las dos mesas. Cuando ese restaurante cerró, cruzamos a otro. Todo el grupo estaba unido”, relató la creadora del tema “Koala” y contó que se armó un grupo de WhatsApp en el que participaban barios integrantes, aunque a ella le interesaba interactuar con él, algo que logró de manera paralela.

“Fue todo muy de a poquito, muy tranqui. Después de que nos conocimos él se tuvo que ir bastante al campo por trabajo y la seguimos por chat”, dijo en referencia a las primeras salidas con el empresario chocolatero, agregó que no dijo nada en todo este tiempo para no complicarlo a él. “El venía de la separación. Lo conocí como muy justo. De hecho, siempre le digo que me encontró y no tuvo tiempo ni de joda, porque fue como muy justo”, explicó.

“No necesitamos la opinión del resto. Se dio así. Fue increíble porque lo disfrutamos al ciento por ciento”, concluyó.