Después del escándalo, Luciano Castro publicó una imagen súper hot

Es que el actor de Pequeña Victoria se tomó unos días de descanso en Brasil junto a su esposa, la modelo Sabrina Rojas, y desde allí compartió una imagen que no da lugar a dudas: el galán le retribuye el aguante que ella le hizo en todos los frentes.

Y no es para menos: desde Instagram hasta Intrusos, no hubo lugar donde la mendocina no haya ido a poner la cara para explicar que las fotos filtradas fueron intercambiadas por Castro mientras estaban separados, aunque luego Ulises Jaitt saliera a desmentirla aduciendo que pertenecían a un caso de adulterio.

Ahora ella, publicó desde sus vacaciones una imagen del romance que viven en una playa caribeña. "En el paraíso", se pude leer.

Sabrina Rojas_paraiso.jpg

En efecto, el periodista contó que Castro vivió un romance con una joven cuando trabajaba en Los Ricos no Piden Permiso (2016) y cuando Rojas se enteró, lo obligó a casarse bajo amenaza de no ver más a sus hijos.

Cierto o no, el caso es que la pareja sigue transitando el mismo camino y desde Brasil se mostraron muy unidos con una foto muy sugerente.