Lejos del enojo, la mujer del galán, la modelo y actriz Sabrina Rojas, fue la primera en elogiar las dotes del padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto: "Sí, claro que las vi. Hace mucho. Y solo tengo para decir ‘GRACIAS DIO’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro".

A diferencia de su mujer, Castro envió un mensaje a la radio CNN en el ciclo El Espectador que conduce Angel De Brito: "El actor dijo que no le importa que lo vean desnudo pero que sentía mucha pena por sus hijos" y agregó que el galán de Pequeña Victoria "pidió una restricción legal para que no se muestren en ningún medio. En las redes ya está rebotada en todos lados, es muy difícil.

La hipótesis que maneja Luciano Castro es que fue víctima de la filtración de las varias fotos en las que muestra su masculinidad. Las mismas se convirtieron en tendencia en las redes sociales por la filtración. Un contenido que comenzó a circular en WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería y no tardaron en viralizarse.

Es la segunda vez que el matrimonio Sabrina Rojas y Luciano Castro denuncia un hackeo. Durante el verano y en medio de la separación, un posteo de ella que rozaba con la violencia de género provocó un gran revuelo mediático: "Te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona, sobre todo tres que te ‘admiran’. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar". Rojas señaló una y otra vez que ella no es la autora de semejante acusación.

En su ciclo radial de la FM Rock&Pop, La Negra Vernacci, ex pareja del galán, fue quien salió a poner ciertos límites con su estilo sarcástico: "Es el comentario de todas las mujeres. Luciano apareció desnudo en las redes... pero ¡muy desnudo!. El calienta y punto. Pero les dije que no vamos a hablar del tema, tiene dos chicos chiquitos que van al colegio". Y remató: "La gente es hija de puta y todo lo que hagas puede ser utilizado en tu contra. No hay que sacarse fotos en el teléfono porque en el momento en que sacaste la foto ya no es más tuya".