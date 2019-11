"Yo entiendo que Yanina se sienta incómoda porque a nadie le gusta que le digan en la cara cosas que no le gustan". Torrente no dudó en defender a su madre en el litigio que mantiene con Suar, padre de su hermano Toto, y salió al cruce de Yanina: "Fabián dijo lo que tenía que decir. Si ella afirma que si cuenta todo lo que paso, lo hunde. En verdad no es así, si cuenta todo hunde a otro (en clara referencia a Suar)", contó en Hay Que Ver (Canal 9).

Ella insistió en que "me molesta la mentira. Entiendo que todo esto es parte del juego, pero también hay que chequear la información y dejar que todo el tema entre mi mamá y Suar se encargue la justicia". La hija de Ara defendió con uñas y dientes a su madre: "Ella tiene derecho a hacer la denuncia cuando se le antoje".

