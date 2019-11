Por eso, la modelo abrió ayer su programa en Net TV con la cuenta regresiva de su casamiento: "Faltan cuatro días" para la boda con el empresario Roberto García Moritán. Por motivos laborales cambió el destino de la luna de miel y la estadía. De las Islas Maldivas (Asia) a cinco días en París.

También adelantó algunos detalles y dejó picando una reflexión que podría ser considerada como una suerte de apoyo moral a La China Suárez ante los fuertes rumores de separación de su ex marido, Benjamín Vicuña. "La mujer no necesita todo ese despliegue, lo que necesita es sentirse segura, cuidada, que el otro piense en vos y que te incluye en su proyecto de vida a largo plazo. Eso te da una paz y una tranquilidad, que no hace falta un anillo en el dedo, ni la ceremonia", reflexionó ayer y agregó: "Lo que hace falta es sentir que el vínculo es verdadero. Eso es lo que te permite crecer un montón como pareja".

Hoy después de mucho tiempo, tras la ruptura escandalosa con el padre de sus cuatro hijos, Benjamín Vicuña, a Pampita le picó el bichito del amor: "Una propuesta de amor así no hay que rechazarla, en los tiempos que corren hay que aprovechar. Los hombres el romanticismo lo van perdiendo, así que me gusta generar tendencia de que le salga el romanticismo de adentro a todos", insistió por la declaración de Moritán cuando la sorprendió un mes atrás con la propuesta de casamiento en las playas de México.

Este viernes Pampita deslumbrará en el Palacio Sans Souci, y prometió cambio de vestido. En la noche del lunes desmintió que se hubiera casado en secreto y señaló que sólo se acercó al registro Civil para el registro de huella. La ceremonia se realizará en el mismo salón. Sobre los invitados no hizo referencia a ningún famoso y tampoco entró en detalle si invitó al padre de sus hijos: "Yo de ese tema no hablo. Que digan lo que quieran porque jamás voy a opinar de la vida privada y laboral de él".

La fiesta se dividirá en dos partes. Arranca las 20 con 50 invitados por parte de la modelo y 80 del empresario. Para la ceremonia civil entre ambos presentan 13 testigos en total, siete ella y seis él. A la medianoche van a entrar al salón más de 200 invitados. Pampita prometió sorpresas y regalos.

Pampita emprende su viaje de luna de miel a la ciudad de los enamorados, París. Parte el próximo martes y como Vicuña se encuentra en Chile grabando una ficción los chicos quedan a cargo de su hermano y una tía de la jurado de Showmatch. Cuenta regresiva para la gran felicidad de Pampita.

El máximo beneficiado, sin duda, será el público, que podrá librarse de este tema, totalmente innecesario.