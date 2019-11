Es que la bailarina regresó a los ensayos del Bailando y en plena coreografía con Federico Bal sufrió un accidente y terminó cayendo de cara al suelo. "Te pegaste un palazo tremendo. Volvés a la pista, primer ensayo, y... accidente. ¿Qué pasó?", le preguntó Angel de Brito a la panelista de Los Angeles de la mañana, ciclo en el cual mostraron el video que Fede Bal también había compartido en las redes sociales.

"Y... acá estoy. No, fue tremendo. Lo peor de todo fue que justo se cortó el video, pero no sabés cómo se rió el maldito de mi compañero", respondió la mujer del Chato Prada sobre la actitud de Bal.

Lo que no se cortó fue el audio de la tramsmisión en vivo de LAM, donde las “angelitas” Yanina Latorre y Mariana Brey no dudaron un segundo en reírse a carcajadas de la desgracia de su compañera, como disfrutando el momento.

"Es gracioso porque ahora estoy acá bien, pero me podría haber roto la cara, la nariz, los dientes. ¡Me duelen las muñecas!", contó Lourdes, molesta con las risas pero sonriente, y detalló que estaba dolorida en las muñecas y la cadera.

"¡Mirá, Lourdes, que te llega a pasar en la pista y es cero!" le dijo De Brito, jurado del certamen sobre el accidente, teniendo en cuenta que la es otra oportunidad la pareja sufrió un papelón similar en plena performance.

A la hora de las excusas, Lourdes dijo: "Fue la última pasada, que venía saliendo hermosa, probé con el vestuario y ahí nos dimos cuenta de que hay que acortar la pollera. Me la pisé", dijo entre risas. Habrá que ver si al menos el golpe le sirve para no repetir en la pista y en vivo para no quedar sentenciada.