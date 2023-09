Después de su internación habló Maxi Guidici, el ex GH 2022

En la noche del lunes 25, Maximiliano Guidici fue entrevistado en el ciclo "LAM" (América TV) por Ángel de Brito y sus angelitas, y confesó las distintas circunstancias que generaron su estado de depresión y angustia.

El cordobés mantuvo contó los detalles de cómo fueron las horas previas a su intoxicación con fármacos y posterior hospitalización, que incluyeron la separación de su novia, Juliana Díaz, chocar su auto -frente al estudio desde donde se emite (y graba) el programa de Marcelo Tinelli "Bailando 2023". “Creo que el choque tuvo que ver con que estaba mal. Medio boleado, si bien no había ingerido nada tenía mi cabeza con varias cosas que me estaban afectando” confesó en el comienzo del mano a mano.

image.png Maxi Guidici y Juliana Díaz, su expareja

Maximiliano Guidici reconoció que hay momentos en los que no tiene claridad en su pensamiento, y dio el ejemplo de que luego de la grabación del "Bailando 2023" lo llamaron para hacerle una nota y en ese momento se enteró de Juliana Díaz habia anunciado en su cuenta de Instagram la separación “Eso me afectó bastante. Ya lo habíamos hablado, pero yo le había dicho de sacar los dos una historia juntos. Lo que pasa es que por una discusión anterior dejamos de hablarnos y ella decidió sacarla. Y yo me di con eso y me fui más boleado todavía” confesó.

Ante la pregunta de qué fue lo que pasó esa noche, Maxi Guidici contó visiblemente angustiado “Compré alcohol...Me quería relajar. Y me seguía sintiendo muy nervioso. Así que me tomé una pastilla, un Clonazepam. Y seguí tomando, pero me seguía sintiendo más nervioso...Y es como que se me empezaron a juntar un montón de cosas, frustraciones que ya traía desde hace rato”.

“Quizá, el estar al lado de Juli y ver tan de cerca a alguien que estaba viviendo otras cosas, me generaba más frustración" reconoció el cordobés, y aclaró que es "Un sentimiento horrible que, lamentablemente, lo puedo llegar a comparar con cierta envidia...No sé. No me gustaba sentirlo. Y estaba hundiéndome cada vez más en eso. Pero, sobre todo, me hacía sentir mal afectar a otra persona con eso”.

Con respecto a las expectativas que tenía al entrar en la casa de "Gran Hermano 2022" expresó “Más allá de decir qué bueno que hasta altura de mi vida pueda llegar a vivir de algo que disfrute. Porque he pasado por todo” y recordó que “Mi sueño era poner un hostel en la playa. Hice de todo. Al final pude conseguir un puesto muy bueno en una empresa de seguros, como administrativo, pero estaba todos los días atrás de una computadora y no era lo que quería”.

Si está atravesando una crisis emocional y siente que nada tiene sentido o salida, llame al 135 (línea gratuita desde el AMBA) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país)