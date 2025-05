Diego Brancatelli: "No tengo que dar explicaciones de mi vida privada"

image.png

En diálogo con un móvil del programa "Desayuno Americano" de América TV, el periodista rompió el silencio sobre el escándalo que lo tiene involucrado “No estoy hablando, que es una decisión que no tomo ahora, sino que lo tomé siempre en mi vida”.

Brancatelli insistió con su afirmación “Siempre en mi vida no hablo de cuestiones mías, de mi privacidad. Yo no soy un funcionario público, yo no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada”.

“Lo que sí quiero aprovechar, porque ya me cansé, es que les pido que me dejen en paz y que dejen en paz a mi familia, sobre todo que la dejen en paz a Cecilia” pidió mirando a cámara Diego Brancatelli.

El periodista hizo referencia directa al móvil del programa "A la Tarde" de América TV, donde abordaron a su pareja para que hable de los rumores que la involucran y también, de que ella lo habría echado de la casa que comparten. Cecilia Insinga aclaró en la nota que todo es mentira y que sigue en pareja con Diego Brancetelli.

Brancatelli explicó que “Hoy la abordaron, la abordaron con cámara prendida. Déjenla en paz, a ella, a mis hijos, sean respetuosos” sostuvo, y agregó “Hay cosas más importantes para hablar, es mi vida privada, elegí no hablar y respeten que uno no quiere hablar”.