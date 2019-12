Pero ayer, después de la exposición mediática que tuvo la vedette trans Julieta Biesa, desde su programa en Radio Mitre, el ex futbolista solo dijo unas palabras y confirmó que hablará con su abogado para iniciar las acciones legales que sean necesarias. "Todo falso. Voy a ir directamente a lo legal, ya no saben como difamar. Estas cosas no las voy a tolerar. Voy a iniciar acciones legales", aseguró en referencia a Biesa.

Según las palabras de Yanina, más allá de confiar en su marido, dijo que a Latorre este momento lo golpeó y si bien está entero, es volver a vivir lo que pasó con Natacha.

En ese momento la mediática no solo mostró un video donde se lo ve ingresando a su casa, sino que además subió a las redes una serie de audios donde no lo dejaban bien parado y desde entonces se ganó el apodo de "puntita" por una supuesta preferencia sexual. Tal vez hoy el temor es que nuevamente las redes se inunden de audio o de algunas fotos que sin dudas serían como volver al pasado.