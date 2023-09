Diego Leuco debutó en "La Peña de Morfi:" qué dijo Georgina Barbarossa

Antes de su ingreso a la clínica, el ciclo de El Trece, “Socios del Espectáculo” fue a buscar la palabra de Georgina para consultarse su opinión sobre la inclusión de Diego Leuco en “La Peña”: “Sí, un amor, me encanta”, sostuvo la presentadora de la señal líder de audiencia. El notero insistió: “¿Pensás que se queda después? ¿O volvés?”. Ella con humor contestó: “No, voy a volver, pero si se quiere quedar Leuco, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro. Súper preparado, re buena onda”.

Luego, el periodista le preguntó a Georgina si le consultaron sobre su reemplazo: “¿Te lo preguntaron? Porque el programa está muy bien con vos, ya La Peña es de Georgina y de Jessica”. La actriz con buena onda aseguró: “’La Peña’ es de todos. De Jesi, de Gastón y de toda la gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Así que yo soy parte y la amo, me encanta ir a hacer el programa. Me fascina, me divierto. Pero bueno, fue una idea brillante la de Rozín, que yo creo que tiene que continuar eternamente. Porque es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”.

Por último en la entrevista, a Georgina le preguntaron por la escena que se vivió en la última emisión entre Cirio y Rodrigo Cascón. Ya separada de Martín Insaurralde hace tiempo, pareció observarse un coqueteo entre ambos frente a cámara.

A pesar de la repercusión que generó este momento en las redes sociales, Barbarossa aseguró que no se percató de lo ocurrido: “No vi esa parte. Estaba adentro, se ve que estaba haciendo otra cosa. Te juro que no lo vi”. A pesar de no haber observado el diálogo entre ambos, la conductora no le cerró la puerta a un eventual romance entre Cirio y Cascón: “Si hubiese algo, me encantaría. Son los dos re lindos”.

Sobre el cierre, Georgina concluyó con una frase contundente, en respuesta a las palabras de Jesica, quien dijo que el cocinero “es como un primo”. “Y bueno, uno puede tener sexo con el primo. O por lo menos jugar al doctor”, lanzó con picardía.

Georgina Barbarossa se operó el pasado jueves de una de sus rodillas y para llevarle tranquilidad a todos sus seguidores decidió compartir en sus redes sociales cómo se encuentra. En su cuenta de Instagram subió varios videos del antes y el después: “Bueno, ¿Qué tal? Ya me pongo la cofia monstruo y me voy a operar”, indicó con humor la conductora de Telefe. Luego agregó: “Salió todo bien, ya en la habitación”.

Al día siguiente, la actriz hizo una actualización de su estado de salud y sostuvo: “¿Cómo les va? Bueno, ya estoy de pie. Me paré y caminé bastante así que no puedo creer ya estar de pie después de la operación de ayer que fue todo fantástico. La anestesista una canchera, no se podía creer. Mi médico un sol y estoy con Alejandra que me cuida y toda mi familia que es un pueblo y no los puedo traer a todos acá porque nos van a echar del sanatorio”. Y expresó: “Gracias por todas las oraciones, por todos los mensajes, por todos los besos, toda la buena onda y besos a toda la gente. Me tratan y me miman como si fuera una reina, me parece que me voy a quedar más”.