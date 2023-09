Silvina Luna: cuánto midió el programa especial conducido por Marley

El especial dedicado a la actriz inició con un piso de 8.4 puntos de rating. Con el correr de los minutos, decayó unas décimas y se ubicó en los 7.8 puntos de encendido. Más allá de las críticas que recibió Telefe y el reconocido animador, el ciclo lideró la noche del sábado.

La emisión comenzó con un emotivo video con fragmentos del camino profesional de la artista, con fotos de su infancia y otras rodeadas de sus familiares. Acto seguido, la imagen captó a Marley, que dijo: “Buenas Noches, qué difícil y qué lindo al mismo tiempo es ver estas imágenes. Una Silvina Luna hermosa en todo su paso por Telefe. Ella es parte de nuestra historia, se fue de una manera trágica, pero queremos recordarla de una manera linda, como era ella”.

"Una luchadora, una mujer muy divertida y querida por todos, recordada como se lo merece, con toda su luz! Silvina Luna, una luchadora de la vida", señaló el conductor.

En medio del programa, Marley recibió un mensaje de una de las amigas de la actriz: "Gracias de parte de todas nosotras. Lamentamos no poder estar, pero es muy pronto. No hay palabras lindas que decir por qué nuestra amiga no descansa en paz, la perdimos en manos de un ser siniestro. Pedimos que no se olviden de Sil, que juntos pidamos justicia hasta que el responsable este preso".

"La tía Vil", como la llamaba Silvina, la recordó con alegría a su sobrina. "Yo le decía que era un payasito. Por ahí te sacaba una sonrisa de un lado que vos no querías... Yo la recuerdo con eso y con el 'famoso meneadito'", dijo la mujer. "Era un ser de luz que alegraba a todo el mundo que estaba al rededor, por eso la recuerdo con una sonrisa", cerró Vilma.

Soledad Silveyra recordó a Silvina Luna

Soledad Silveyra participó del homenaje a Silvina Luna por la pantalla de Telefe y evocó el nacimiento artístico de la modelo en Gran Hermano 2, reality que ella condujo y significó un antes y un después en la vida de la rosarina.

La modelo, actriz y escritora quedó eliminada del juego en la séptima gala de expulsión, pero fue elegida por el público para regresar en el repechaje, llegó a la final de la competencia y salió segunda.

Al recordar esas épocas, Soledad Silveyra aseguró que Silvina Luna "era la luz de la casa" y confesó que al momento de comunicar el nombre del ganador, que fue Roberto Parra, se sorprendió: "Yo pensé que ganaba ella".

Respecto a la triste pérdida de la actriz y modelo, Solita prefirió no ahondar, pero aseguró que le "cuesta creerlo". También reflexionó sobre las cirugías y las presiones sociales y dijo: "Es muy duro, por eso le pido a las jóvenes, y no tan jóvenes, que tengan cuidado".