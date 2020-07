Este reencuentro se da en un momento muy particular para el astro futbolístico, dado que desde hace bastante tiempo mantiene una tensa relación con las hijas Dalma y Gianinna, a quienes tuvo con su ex esposa Claudia Villafañe. Es que las chicas decidieron apoyar a su madre en la disputa legal que mantiene con el ex deportista y alertaron en reiteradas oportunidades acerca de su preocupación por la salud y bienestar emocional de su padre.

No obstante, la postal de Diego con Jana y Dieguito no pasó desapercibida para Gianinna, quien decidió dejarle un mensaje a su padre en ese mismo posteo de Instagram: "que bien verte sonreír", manifestó ella en el posteo. Un mensaje escueto pero contundente, teniendo en cuenta que hace algunas semanas Gianinna había sospesado la posibilidad de iniciar acciones legales para poder tratar la adicción de su padre al alcohol.

Pero este no fue el único mensaje de apoyo que Maradona recibió de parte de sus hijos, es que Diego Junior -fruto de su relación extramatrimonial con Cristiana Sinagra- también dejó su comentario: "los amo", señaló.

Sin embargo Dalma optó por el silencio, aunque Gianinna utiliza sus redes sociales para mostrar la fuerte unidad que tiene con su hermana y madre; tan es así que colgó en sus redes sociales una tierna imagen de Dalma y su hijo Benjamín. "Cuando la tormenta pase, será el sol el que nos saque", añadió en el posteo.

Mientras que en esa ocasión Dalma si tomó la posta y sentenció: "¡Lo mejor que me paso es ser su madrina! ¡Esos bracitos abrazadores! ¡El ser más mágico del mundo! ¡Tan sensible, tan amoroso y tan luminoso! ¡Nadie te va a apagar nunca! ¡Es una fiesta compartir la vida con vos!".