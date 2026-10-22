"Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto. Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible" continúa el comuncicado oficial de Diego Peretti.

Por otra parte, el actor se desliga de estar vinculado con la recaudación de dinero "Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto".

El comunicado finaliza con "Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película"

Junto a las placas con letras blancas y fondo negro, el actor escribió una sola frase "Ésto es todo lo que tengo para decir sobre este tema".

La denuncia

La denuncia penal original la firmaron 18 socios productores, agrupados como Productores Organizados y representados por el abogado Ariel Gil Ces. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 porteña, y apunta contra Casciari, socio gerente de Orsai Audiovisuales SRL, por presunta estafa y administración fraudulenta.

Los denunciantes dicen que aportaron entre 50 y 3.000 dólares cada uno, que en la mayoría de los casos los retornos no superaron el 3% de lo invertido y que recibieron planillas con cifras generales, sin facturas ni comprobantes. También sostienen que, cuando un proyecto necesitaba más dinero, se habrían usado fondos del proyecto siguiente sin consultar a los inversores. Piden una auditoría contable integral, informes a organismos como la IGJ, ARCA y el BCRA, y que Casciari sea citado a indagatoria. Por ahora son acusaciones que deberá investigar la Justicia.

La denuncia menciona siete producciones: "Sola en el paraíso", "La uruguaya", "Canelones", "La muerte de un comediante", "Cinco guiones", "Emi On Off" y el documental "D.A.M.", sobre Diego Armando Maradona. La película de Peretti es la que concentra más reclamos porque, según el escrito presentado ante la Justicia, reunió 10.139 participaciones y recaudó más de 1,8 millones de dólares entre 2022 y 2023, mientras que los retornos que informan los denunciantes van de 1 a 84,60 dólares. El texto también cita frases con las que Casciari habría promocionado el proyecto en el programa "Perros de la calle", como "Vas a ganar", y describe problemas en el estreno de noviembre de 2025, como funciones sin subtítulos y pocas copias. Ni Peretti ni los demás artistas fueron denunciados.

La respuesta de Casciari

Hernán Casciari respondió con un video en su cuenta de Instagram en el que rechazó de plano las acusaciones "No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto" y reconoció errores, especialmente con el proyecto "Mano a mano", por el que dijo haber pedido disculpas a los aportantes durante todo 2025. "En ningún caso hubo una estafa ni hubo un fraude" aseguró el escritor, que compartió un código QR con las planillas de gastos y aclaró que los actores y figuras que acompañan a Orsai "no tienen NADA que ver con el problema".

Desde la organización, el escritor Nacho Merlo, director de la Comunidad Orsai, firmó un mensaje a los socios en el que admitió "Nos salió mal. En estos veinte años que llevamos haciendo cultura, haber hecho cine nos salió mal" pero, del otro lado, el abogado Gil Ces declaró "Que se haga cargo del error no lo hace inocente".