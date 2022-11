Dios Salve a la Reina en el Gran Rex, después de su gira por América y Europa

IMG_20170831_072656_992.jpg

Dios Salve a la Reina se convirtió en un fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, Europa y el resto del mundo, con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Mexico DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras, con presentaciones realizadas para 35 mil personas en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) o las Fiestas del Pilar ,en Zaragoza (España), con 250 mil espectadores.

La banda liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz preparan varios shows a su regreso a la Argentina, recorriendo el catálogo musical de Queen, desde sus comienzos -en 1973- hasta su álbum "Made in Heaven", editado en 1991, luego de la muerte de Freddie Mercury. Éxitos insuperables como "Bohemian Rhapsody", "Love of my Life", "We are the Champions", "We will Rock You" y están presentes en todos los shows para emocionar a todos los espectadores.

Embed

Los conciertos de Dios Salve a la Reina reúnen todos sus grandes éxitos, en una compilación perfecta en dos horas de majestuosidad musical. "El mejor show tributo del mundo" según la Revista Rolling Stone, se volverá a presentar en el Teatro Gran Rex, el 1º de diciembre, y en el Teatro Gran Rivadavia el 2 de diciembre.