Por su parte Sol Bardi, la coach de la cantante, aclaró: “estoy totalmente de acuerdo Nacha. Yo creo que no es la misma vara la que tienen que usar, con todo el respeto del mundo, para una persona que le cuesta muchísimo el tema rítmico, y tal vez le doy el pie para que Lau, si quiere, cuente algo”.

Frente a eso el conductor del programa preguntó: “¿Y qué tendría que hacer el jurado?” y Bardi remató: “es que me parece que hay algo que no se está sabiendo y que necesitamos (saber). Hay un trabajo enorme y tal vez no se nota porque hay una condición”.

Finalmente la actriz, reveló porque le es tan difícil formar parte del show: “Soy disléxica y la dislexia tiene que ver con eso… la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo enorme y en el teatro es más fácil”.

¿Qué es la dislexia?

Según la Asociación Internacional de Dislexia (IDA) es “una discapacidad de aprendizaje basada en el lenguaje” y quienes la padecen, experimentan dificultades con otras habilidades como la ortografía, la escritura y la pronunciación de palabras.

De acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades, los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión.

¿A quienes les afecta? Investigaciones a nivel mundial determinan que 1 de cada 10 niños del mundo la padece, pero la IDA, asegura que “la dislexia ocurre en personas de todas las edades, orígenes y niveles intelectuales”.