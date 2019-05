Según anunció el estudio, estas tres películas se estrenarán cada dos años y se alternarán con cuatro nuevas producciones de Avatar –para los distraídos, les recordamos que la Casa del Ratón ya es efectivamente dueña de todo el contenido que ostentaba 20th Century-. "Serán lanzadas en el fin de semana previo de navidad cada dos años comenzando en 2022", indicó la compañía en un comunicado.

Por el momento se desconoce si esta trilogía estará a cargo de Danid Benioff y D.B. Weiss, dos de los realizadores de Game of Thrones, quienes les darían un tono épico a la saga espacial o si esta tanda de producciones correrá a cargo de Rian Johnson, director de Star Wars: Episodio VIII - Los Últimos Jedi (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, 2017) –una de las entregas más cuestionadas por un sector de fanáticos-.

