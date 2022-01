Disney revive un clásico de la animación

Embed

Ya está disponible un nuevo póster y tráiler de la película animada original LA ERA DE HIELO: LAS AVENTURAS DE BUCK que trae de regreso a los queridos personajes de la exitosa franquicia. El film estrenará en exclusiva por Disney+ el próximo 28 de enero. Si todavía no viste o querés recordar, la colección de LA ERA DE HIELO, compuesta por 5 películas y 2 especiales de televisión, puede verse por Disney+.

Disney presentó el póster de la nueva película

¿De que trata?

Ansiosos por un poco de independencia y en busca de emociones, los hermanos zarigüeyas Crash y Eddie se proponen encontrar un lugar propio para vivir, pero pronto quedan atrapados bajo el hielo en una cueva enorme habitada por dinosaurios. Son rescatados por la comadreja amante de las aventuras Buck Wild y juntos, con la ayuda de algunos nuevos amigos, se embarcan en una misión para salvar al Mundo Perdido de la dominación de los dinosaurios. La película, que cuenta con las voces de Simon Pegg (Misión: Imposible - Fallout), Utkarsh Ambudkar (FREE GUY), Justina Machado ( One Day at a Time), Vincent Tong (Ninjago) y Aaron Harris, está dirigida por John C. Donkin (productor de LA ERA DE HIELO 4) y escrita por Jim Hecht ( LA ERA DE HIELO 2), Ray DeLaurentis ( Fairly Odd Parents) y Will Schifrin (Bunsen is a Beast). La historia es de Jim Hecht y la producción ejecutiva está a cargo de Lori Forte (franquicia LA ERA DE HIELO).