Dolores Fonzi rechazó postularse como vice de Matías Lammens

"Me lo ofrecieron pero no acepté. No voy a hacer más nada que lo que estoy haciendo con el grupo de mujeres Actrices Argentinas", confesó

El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos, invitó a la actriz Dolores Fonzi a ser candidata a vicejefa, pero la actríz rechazó el desafío.