Pampita, que días atrás manifestó no estar de acuerdo con el aborto pero tener una postura más tolerante hacia quien no piensa distinto, fue hostigada por Amalia, y recibió réplica.

Y como a Granata le gusta quedarse con la última palabra, ayer ella volvió a decir lo suyo apuntando al programa donde habló Pampita: "Nadie lo ve en realidad. Pero este este tipo de situaciones le rinde. Caí en la trampa de un programa que a lo único que se dedica es a chicanear a los invitados para tener una centésima más de rating", dijo en referencia a Pampita Online (Net TV) cuyo rating apenas llega al punto.

La diputada electa agregó más leña al fuego en su posición de fustigar a los abortistas: "Lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer, ni permitir".

Su posición también genero otra reacción de una cantante famosa, Miss Bolivia, ferviente feminista, quien le dedicó a Granata un tuit que decía: "Amalia te quiere. Muerta".

ADEMÁS:

Este tremendo tuit tuvo su eco en las redes sociales. En menos de 12 horas, el tuit de Miss Bolivia superó los 22 mil retuits y 62 mil me gusta, y recibió cientos de respuestas a favor y en contra. La primera famosa en salir en su apoyo incondicional fue Dalma Maradona: "Te amo para siempre. Tan clara y tan verdadera con una síntesis perfecta"

Claramente Granata quedó tan afectada que necesito salir en el ciclo Pamela a la Tarde (America) para fustigar a Pampita: "Le dije que no se preocupe por mi labor (como política). Hay 300 mil personas que confiaron en mí y por eso soy diputada. Fue un móvil en el que solo me chicanearon por mi postura. Respondí todo con argumentos, algo que no encontré del otro lado. Y eso es agotador".

Pampita la reto al aire: "Está en una posición donde es una diputada que tiene que debatir y lo va a tener que seguir haciendo, y la paciencia es fundamental. Se empieza a desempeñar en diciembre, así que ahí vamos a ver cómo lo hace, no podemos juzgar de antemano". Sin abandonar la ironía, Granata remato: "¿Pampita o Durán Barba? No sabemos quién estaba hablando. Me muero, que Pampita haga un análisis político".