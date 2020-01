Dragon Ball Z Kakarot: una genkidama cargada de nostalgia

El título, publicado por Bandai Namco y disponible para Playstation 4, Xbox One y PC, nos propone un mundo semi abierto, con misiones y mini juegos que harán subir de nivel a los diferentes personajes que iremos manejando por las más de 40 horas que tiene en promedio completarlo.

DBZK apela a las emociones de los millennial y en esta reseña de POPULAR te compartimos nuestras impresiones del primer “peso pesado” lanzado en 2020.

Suena la canción de apertura y a nosotros se nos eriza la piel. Imposible no cantar, en un japonés doméstico, el clásico Chala Head-Chala. Nostalgia pura.

Dragon Ball Z Kakarot Opening

Hay que dejar en claro algo importante desde el inicio de esta reseña: Kakarot nos brindará una nueva visión de la historia ideada por Akira Toriyama y nos permitirá descubrir nuevos enfoques sobre la trama de Dragon Ball Z.

No es perfecto, eso está claro, también es justo mencionarlo. Pero es una experiencia totalmente recomendable para los fans de la franquicia.

El juego se presenta con una batalla entre un joven Goku y el “señor” Piccolo (Píkoro Daimakú), enfrentamiento que sirve para que cada uno se empiece a familiarizar con las dinámicas de los controles y descubrir los diferentes ataques con los que está dotado el personaje. Pero no te vamos a contar cuál es la hoja de ruta de tus rivales a derrotar para no cometer ningún tipo de spoiler.

Captura para nota 05.jpg

El manejo del joystick es sencillo: un botón sirve para pegar, otro lanza pequeñas bolas de energía y con la combinación de L2 (en el caso de PS4) más triángulo o círculo vas a poder hacer diferentes ataques especiales, pero limitados.

DBZK Controles.jpg

Pese a que aparenta ser sencillo de dominar, te aconsejamos que no dejes de pasar por la famosa Kame House para entrenar.

Kame House.jpg

Cabe destacar que Bandai adaptó de manera brillante la trama principal, con obvios recortes para alivianar la trama y concentrar todas las temporadas de una manera más ágil. Eso sí, los acontecimientos fundamentales, los que todos los seguidores esperan, están presentes.

Y un detalle que no podemos pasar por alto: probamos la versión que viene con las voces en japonés y te podemos asegurar que no tienen comparación con el doblaje en inglés. Simplemente, no hay comparación. La energía nipona no tiene rival. Pero nos hubiera gustado que el videojuego tenga el doblaje latino.

Captura par anot 03.jpg

Las luchas no son el fuerte del juego, ni buscan serlo. Este detalle generó mucho ruido en las redes sociales horas después de su lanzamiento. No estamos jugando Mortal Kombat 11. En Kakarot las peleas funcionan como excusas para ir avanzando en este RPG a puro Kame Hame Ha.

La cámara por momentos no ayuda, también hay que mencionarlo, y el patrón de la IA se tornará algo reiterativo cuando ya coseches varias horas de partida.

ADEMÁS:

El teaser del nuevo juego de los Supercampeones que te volará la peluca

El Joker y su implacable "Mini Batman" desembarcaron en Mortal Kombat 11

Cansado de esperar, conectó su PS4 a un monitor en el aeropuerto

Como te mencionamos antes, vas a estar frente a un mundo semi abierto, dividido en regiones, en las cuales podrás desde pescar y cocinar hasta entrenar. También te vas a cruzar con algunos robots a los cuales tendrás que derrotar y esos triunfos te permitirán sumar puntos para avanzar de nivel y recolectar fichas (orbes), que son muy importantes porque te permitirán adquirir “Súper Ataques”.

Captura par anota 01.jpg

Pero no hay que perder de vista la importancia de hacer las misiones secundarias para mejorar las habilidades del personaje gracias a la experiencia que otorgan.

Lo vas a necesitar para no sufrir ante los poderosos enemigos que la historia irá poniendo en tu camino.

Además, en estas aventuras vas a recorrer el mundo en tu nube voladora y hasta podrás armar vehículos. Si sos un verdadero fanático de la saga, no podés pasarlas por alto.

También hay que mencionar un apartado interesante: con el correr de los desafíos, vas a ir ganando fichas de personajes, bautizadas como “Emblemas del Alma”. Estos objetos representan las relaciones entre ellos y los irán ganando al avanzar en la historia. Cabe destacar que estos objetos no hacen nada por si solos, pero si los colocás en un tablero de la comunidad vas a poder activar efectos que te ayudarán a progresar en la aventura, entre los que se destaca la bonificación por vínculo.

captura DRAGON BALL Z_ KAKAROT_20200117111547.jpg

Salvando las distancias, es una especie de FUT de FIFA, pero en versión Dragon Ball: si combinás de manera correcta a los personas, vas a tener la química al máximo y los beneficios que vas a ganar pueden hacer la diferencia en batallas parejas o donde arranques en aparente desventaja.

Las misteriosas esferas de dragón están ubicadas en los diferentes mini mundos que tendremos que explorar, tal como ocurre en el manga, y será un entretenido desafío encontrarlas todas. Te van a conceder un deseo, pensá bien cuál vas a elegir...

Personajes de apoyo

Al llegar a un punto de la aventura, vas a poder sumar a determinados compañeros para viajar y pelear. Estos te van a ayudar de muchas formas en los combates, así que no olvides de sumarlos. Además, le brindarán su aporte único al juego.

Gráficos

Te compartimos un gameplay para que puedas apreciarlos:

Goku Vs Vegeta

Conclusiones

Estamos frente a un juego a la antigua: sin cooperativos con otros jugadores ni nada que se le parezca.

Si sos un fan de la obra de Akira Toriyama, Dragon Ball Z Kakarot te va a encantar. Te hará feliz jugarlo. No se debe perder de vista que estamos ante un RPG, no un videojuego de pelea. La lucha es un complemento, que podría tener más detalles, claro, pero no es el elemento principal del título.

La historia te permitirá revivir las aventuras de Goku y compañía y hasta te brindará una perspectiva diferente de varios aspectos que vimos por televisión varios años atrás.

Las cinemáticas son todo lo que podés esperar, acompañadas por gráficos modo animé a la altura del título

Vas a abusar del uso del popular Kame Hame Ha, pese a que no sea el ataque más eficaz en algunas circunstancias, pero no podrás evitarlo.

Kakarot ofrece grandes momentos de diversión, eso es indudable. Roza el homenaje al popular manga japonés y la nostalgia del usuario es una de sus fortalezas.

Además el juego está cargado de detalles que te harán emocionar y te van a dar ganas de hacer una coreo fusión con quién tengas a tu lado, no importa que sea tu pareja, un familiar o tu gato o perro.