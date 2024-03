Dramática confesión de Daniel Osvaldo: "Mi vida se me está yendo de las manos"

El exfutbolista admitió haber dicho cosas sobre su pareja en "un estado de enojo y ceguera", negando la veracidad de sus anteriores declaraciones. Reconoció que está desesperado y pasándola mal, lo que lo llevó a compartir sus luchas internas con el mundo.

"Quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Los dije en un estado de enojo y de ceguera", comenzó su cruda confesión.

"Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas y estoy en un momento en el cual mi vida se me esta yendo de las manos y lo quería contar y compartirlo con ustedes", contó.

Drogas, depresión y alcohol el dramático pedido de ayuda de .mp4

"Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy especifica", agregó. "Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones, en enojo, en autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor", reveló.

Y continuó: "Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado. No hago nada productivo con mi vida, no me dan ganas de levantarme de la cama, ni de bañarme a veces".

"He caído en adicciones muy feas que llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir con mis hijos", confesó entre lágrimas.

Además, Daniel Osvaldo pidió disculpas a Daniela Ballester por las repercusiones de sus acciones en su vida. Reconoció que sus problemas personales están causando un daño injusto a quienes le rodean, incluida su familia, mostrando un grado de responsabilidad y conciencia de sus acciones.

image.png

"Quiero pedirle disculpas a Daniela por estar pagando en este momento por culpa mía. Esta viviendo cosas que no debería vivir (...) las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi falta de autoestima, con mi depresión".

"Es muy difícil para mi distinguir lo que es real lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Querpia decir esto más que nada para que si alguien esta viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale. Yo se que voy a salir y voy a volver a ser el de antes".

Finalmente le pidió perdón a su familia, a sus hijos, a sus amigos.