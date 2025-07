More Rial lo hizo otra vez: "Ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana para trabajar"

"No colaboro, ni siquiera sé si voy a declarar, todavía no tengo nada definido. Voy a ver qué dicen, tampoco es que me voy a hacer cargo de algo que yo no hice y tampoco voy a decir algo en contra de alguien", dijo Morena, al referirse a la posibilidad de declarar, a mediados de agosto, sobre supuestos nuevos robos -que datarían del mes de enero, de este año-, que no tendrían que ver con la causa judicial por la que supo estar detenida.

"Aparte no son hechos que salieron ahora, o sea ya estaban puestos en la misma causa, me están haciendo indagatoria, porque no la hicieron en su momento...", explicó la hija de Jorge, durante una nota con LAM, el programa de las noches de América. Y, luego, Rial habló de su presente y de los requisitos que la justicia le pidió que cumpla.

"¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia", le preguntó el cronista del programa de Ángel de Brito. "Me va a dar laburo (por Alejandro Cipolla, su amigo y abogado)", contó Morena. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Santiago Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana...", dijo rial. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero. "Los amo a todos, vuelvo a ser meme, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana", aseguró la mamá de dos varones.

QUÉ HABRÍA ROBADO MORENA

En la declaración indagatoria que Morena tendría que brindar el próximo 13 de agosto, tendría que "dar explicaciones" por los robos cometidos en las casas de Villa Adelina y Castelar. Fue Cristian, damnificados por uno de los delito, quien relató cuáles fueron los faltantes que sufrió, en su propiedad.

“El 19 de enero ella ingresó a mi domicilio con su banda y me robó. El 22 de enero cayó por otro robo en Martínez. Y en abril nos enteramos que, por las pruebas que tiene ella en el teléfono, estamos implicados nosotros como damnificados”, explicó Cristian. “Hasta el día de hoy nos damos cuenta de que cada vez nos faltan más cosas porque son cosas que vas a buscar y no están...".

"Por ejemplo, desde rollos de papel higiénico hasta bolsos de Ferrari, 32 mil dólares, muchas herramientas de lo que es mi laburo de iPhone”, compartió la víctima del hurto.