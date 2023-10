Duro cruce entre Juliana Díaz y Camila Lattanzio : "Muerta de hambre"

En ese momento, Juliana Díaz le preguntó a Camila si considera que el intento de suicidio es show. "No, lo que hacés vos sí", respondió Lattanzio. "¿Qué hice yo?", insistió la expareja de Maxi. "Todo lo que hiciste, Juli, dejá de hacerte la b...", lanzó la cantante.

Denise Dumas le preguntó a Camila si quiere entrar al Bailando. "Yo estoy en otra, capaz me voy a mudar a otro país, no estoy desesperada por entrar al Bailando. No lo sé, todo este show yo no me lo busqué, no es que pensé en hacer algo para entrar al Bailando", contestó Lattanzio..

Juliana mencionó que quiere saber quién le contó a Marcela Tauro que había mensajes de Maxi a Camila, por lo que Lattanzio reaccionó: "Muerta de hambre me dijiste y que yo busco fama". "Sí, eso lo dije después de que me enojé", respondió Díaz sin sentir arrepentimiento por sus dichos.

Días atrás, Camila había mostrado al aire en Socios del Espectáculo (El Trece) los mensajes que "El Pela" le envió, insultándola por haber contado la verdad. "¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que te merecés", dicen algunos de los tantos mensajes. Debajo, se puede ver que el joven le dejó múltiples llamadas perdidas, seguidas de mensajes insistentes como "respondé". En este contexto, Camila contó que le llegó un llamativo video de la expareja.

"A mí me llegó un video que no voy a mostrar, porque puede arruinar muchas cosas. Se lo mostré a Juliana ahí en el Bailando y quedó así", comenzó diciendo Lattanzio en El Pueblo Quiere Saber (Crónica TV), mientras hacía un gesto de boca cerrada. "Con eso te digo todo, yo a Juliana es la única a la que le dije 'tomá, tengo este video'. A ellos dos, se les cae la careta en cualquier momento. Por eso digo, ojalá no hablen más de mí y no me metan, porque si muestro este video...", sumó, con un tono amenazante.

"Yo te puedo decir, por ejemplo, tenés una visión mía de una manera, de cómo soy, y con este video la careta se te da vuelta. Es algo íntimo de ellos que a mí me llegó, y si yo hubiese querido cámara tanto como dijo, lo hubiese mostrado y la hubiese mandado al muere desde el primer momento", aseguró, en referencia a las acusaciones de Juliana, quien le dijo que estaba haciendo todo esto para figurar en los medios.

"¿Se estaban drogando?", le preguntó Juan Reverdito. "No, eso es mínimo. Cosas que ni te imaginás. No voy a decir nada, es de ellos dos, que se les puede dar vuelta la careta, nada más. Solo digo que todo esto de 'ay, yo te amo'...", agregó la joven. Por último, sostuvo que todo lo que hicieron en las últimas semanas fue "todo juego, todo show". "Si quieren hacer show, que a mí no me metan para que después la gente me ensucie", cerró.