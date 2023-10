Nacha Guevara: "Charly García es un muerto en vida"

El programa de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff, tenía como invitados a Fernán Mirás, Bebe Contepomi, Momi Giardina y Dani “La Chepi” que se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Clotilde Acosta -el verdadero nombre de la actriz-cuando comenzó a opinar sobre el actual estado del mítico músico que, -desde 2008- empezó su proceso de recuperación de adicciones con la ayuda de “Palito” Ortega.

Nacha.mp4

“He cantado unos tangos con Charly” respondió Nacha ante la pregunta del anfitrión sobre si había grabado con el popular interprete. “Lo adoro a Charlo. Lo adoro. Es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly” agregó, ante la sorpresa de los invitados.

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?” se preguntó la actriz.

“Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!” recordó Nacha Guevara, aclarando que el músico siempre la llamó por su verdadero nombre. “Pero yo no quiero ver ese Charly -agregó- No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”.

image.png Charly García

Dispuesta a profundizar en su pensamiento, Clotilde Acosta afirmó “A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, a que cumplan con su destino, que sea él” y se animó a ir por más al sentenciar que “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”.

Sobre las adicciones de el venerado músico, Nacha fue muy audaz al declarar “Vamos a decir la verdad, está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, cantando. Así que no sé qué se ganó. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer” expresó.

¿Charly está aislado?

Bajo el titulo de tapa "La prisión de Charly García: el entorno en la mira" una revista de actualidad publicó un articulo en el cual expresa que el popular interprete y compositor se encuentra cercado por su círculo íntimo, y que en el último año sólo salió tres veces de su casa, y que actualmente no camina ni hace trabajos de rehabilitación.

image.png Charly Garcia junto a Mecha Iñigo, su novia, señalada como la responsable de aislar al musico de sus amigos

Según explica la revista, sus amigos históricos (Fabiana Cantilo, Juanse, Pipo Cipolatti, entre otros) denuncian que les prohiben acercarse y apuntan sus cañones contra Mecha Iñigo, la actual novia de Charly, que es quien maneja maneja la productora y el presupuesto del artista.

Según afirma la publicación , el único medio de comunicación con Charly García es su celular y que sólo se prende cada 15 días, por lo que resulta casi imposible localizarlo.