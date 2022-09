Dwayne Johnson se luce en el nuevo tráiler de "Black Adam"

Para el actor estadounidense no se trata de una película más en su extensa carrera, sino que tiene un valor especial.

"Este proyecto apasionante se ha convertido en mi ADN y la jerarquía de poder en el Universo DC cambiará", adelantó el actor a través de su cuenta de Instagram.

Y detalló: "El trono de Black Adam. Los millones de ustedes que conocen la mitología de Black Adam, entienden el significado y el poder de este trono. Me prometí a mí mismo que no me sentaría en él hasta que filmáramos la escena real en la que Black Adam se ha ganado el derecho a ocupar su lugar sagrado en las alturas. Su trono es algo importante, por eso siempre senté mi gran trasero en los escalones para hacer mis deberes. Finalmente rodamos 'el momento icónico' y. qué momento fue".

Y en plena cuenta regresiva para volver a verse en la pantalla grande, el actor asistió, de manera incógnita, a una función de prueba en la que sorprendió a los espectadores. "El éxito (y el diablo) está en los detalles, y hombre, suda por los detalles. Aprendizajes y conclusiones invaluables de nuestras proyecciones de prueba de Black Adam en las que siempre participo en secreto", le contó a sus seguidores junto a un video en el que se puede observar la sorpresa de los presentes.

FcK_L6dWAAABiLM.jpg Un nuevo film del universo DC Comics llega a los cines argentinos.

"Me encanta sorprender a nuestra audiencia después y una vez que las emociones se nivelan. Puedo tomarme mi tiempo y realmente participar y aprender de mi jefe número 1: la audiencia. Black Adam es mi proyecto de pasión hasta la médula y estoy muy agradecido de recibir estas primeras reacciones. Aún queda mucho trabajo por hacer", sumó.

La película dirigida por Jaume Collet-Serra es la primera que explora el universo de Black Adam, un hombre que se libera de su tumba terrenal, listo para desatar su peculiar forma de justicia en el mundo moderno, casi 5.000 años después de obtener los poderes supremos de los antiguos dioses. En el elenco se destacan:Aldis Hodge, como Hawkman; Noah Centineo, como Atom Smasher; Sarah Shahi, como Adrianna; Marwan Kenzari, como Ishmael; Quintessa Swindell, como Cyclone; Bodhi Sabongui, como Amon, y Pierce Brosnan, como Dr. Fate.