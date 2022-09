Echaron a Leticia Brédice del elenco de "El Divorcio"

Con el objeto de ser el primer estreno de la temporada, la pieza teatral tendrá funciones preestreno en Rosario (21 y 22 de octubre), Mendoza (28, 29 y 30 de octubre), Uruguay (4, 5 y 6 de noviembre) y Paraguay (19 y 20 de noviembre).

Embed

La periodista Laura Ubfal informó en su columna del programa Intrusos (América) que la desvinculación de la obra "El Divorcio" no fue en los mejores términos, y la reemplazante de Leticia Brédice es la bailarina Carla Conte.

"No me voy de ningún lado, me echaron", fue una de las expresiones de la actriz en la nota telefónica con Intrusos, y relató que el director Nelson Valente le pidió que no fuera más, después del segundo ensayo. "No entendí por qué me echaron", aseguró cuando la consultaron sobre los motivos de su separación del elenco.

El Divorcio.jpg Luciano Castro, Pablo Rago, Natalie Pérez y Leticia Brédice

El productor Javier Faroni, convocó a los actores Luciano Castro, Natali Pérez, Pablo Rago y Leticia Brédice para protagoniza esta comedia escrita y dirigida por Nelson Valente.

La obra cuenta la historia de una cena entre dos parejas amigas, una de ellas -que viene de una separación- comparte con la otra los secretos del método que utilizaron para lograr su por lo visto es un método de probada eficacia pero, como todas las parejas no son iguales surge el disparador de un sinfín de situaciones con mucho humor.