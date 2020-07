“Hoy me empezó a sonar el teléfono sin parar. (…) Si no lo veía en la tele no lo creía. La situación es que ella entiende que hay alguien que la venía llamando desde un teléfono y salta un número que me pertenece. Claramente la llamé como he llamado a tantísimos colegas estando o no al aire. Es una herramienta de trabajo. Se habló de 30 llamadas y tengo el listado acá. Las que están marcadas son las mías. Son tres, en el horario de programa de ella", arrancó.

Asimismo, Pecoraro remarcó cuáles eran su intención: “La llamé para pasarle una información desde mi casa, nunca oculté mi identidad. Me extraña que la denuncia sea hostigamiento y amenazas. Es extremadamente delicado decir eso. Nadie me regaló nada y mi conducta a nivel laboral es intachable. Me considero un buen tipo, no un hijo de puta".

Frente a estas palabras, Maju Lozano, anfitriona del magazine, mostró su apoyo al panelista: “Ojalá todos levanten el teléfono y vayan a las fuentes. Mi honestidad y palabra siempre es la verdad. No miento y no invento y si tengo duda levanto el teléfono y pregunto. Por eso siempre voy a defender a mis compañeros de trabajo. Lío es una persona que quiero mucho”.

Con el asesoramiento del abogado Mauricio D’Alessandro, tras recibir continuos llamados que la interrumpían mientras estaba al aire –desde su casa, dado el contexto-, la conductora realizó una demanda en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

“Cada vez que empezaba, recibía llamados hasta que le cortaban la transmisión. Ustedes la veían que primero se congelaba y después se cortaba. La querían perjudicar y lo lograban, la sacaban del aire”, afirmó el abogado en Nosotros a la mañana (El Trece). Y agregó: “Susana Roccasalvo es una antorcha porque pertenece a un conductor del mismo canal. Está probado, hay una causa penal y la persona ya ha sido citada”.

Incluso, aunque intentó evitar su mención, el letrado terminó por revelar quién era el acusado en cuestión: “La investigación de la Justicia –dedicada a ciberdelitos- indica que el titular de la línea es Pecoraro. Puede ser que le hayan usado el teléfono. A mí me sorprendió mucho porque le tengo natural simpatía. Pero los llamados fueron durante tres meses, todos los sábados y domingos”.

