Lo cierto es que, desde entonces, el escritor de las novelas en las que se basa la historia, y productor ejecutivo de la serie, George R.R. Martin viene prometiendo que las cosas serán “muy diferentes” cuando publique los dos tomos que le faltan para completar la historia, denominada “Canción de hielo y fuego”.

"La gente conoce un final, pero no el final. Los creadores del programa de televisión se me adelantaron, algo que no esperaba", le dijo el escritor al sitio alemán Die Welt, en referencia a David Benioff y D.B. Weiss.

"Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David y Dan, nunca lo olviden", aclaró y pronosticó que las dos novelas que restan podrían llenar unas tres mil páginas. “Y si se necesitan más páginas, capítulos y escenas, los agregaré. Y, por supuesto, el efecto mariposa también funcionará; aquellos de ustedes que sigan mi “Not a Blog” sabrán que he estado hablando de eso desde la primera temporada”, dijo.

"Hay personajes que nunca llegaron a la pantalla, y otros que murieron en el programa pero aún viven en los libros... Así que, al menos, los lectores sabrán lo que pasó con Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan the Gallant, Aegon VI y una miríada de otros personajes tanto grandes como pequeños que los espectadores del programa nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Y sí, habrá unicornios... o algo así... ", adelantó.

Asimismo, Martin se mostró aliviado de que el final de la serie le haya allanado el camino para escribir tranquilamente los dos tomos restantes. “Tener la serie terminada es liberador, porque ahora voy a mi propio ritmo. Tengo días buenos y días malos y el estrés es mucho menor, aunque todavía está ahí”, dijo.