Con Robert Pattinson, comenzó el rodaje de "The Batman"

Para comenzar, el ingreso de Reeves produjo fricciones con el actor que venía encarnando al héroes a lo largo de los últimos tres films de DC Universe, Ben Affleck, y eso derivó en la renuncia del intérprete (que en un principio iba a guionar y dirigir) y en la escisión de esta historia de la continuidad establecida en Batman v Superman (2016), Escuadrón Suicida (Suicide Squad, 2016) y La Liga de la Justicia (Justice League, 2017).

Las polémicas no terminaron allí ya que, después de una intensa búsqueda, el realizador de las dos últimas entregas de El Planeta de los Simios (Planet of the Apes) eligió a Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne, el alter ego del encapotado. Pattinson se pondrá al hombro en el papel que antes jugaron con mayor o menor fortuna otros astros de Hollywood como el mencionado Affleck, Christian Bale, Michael Keaton, George Clooney o Val Kilmer.

Pero este martes, con todas las eventualidades atrás, Reeves se dio el lujo de anunciar a través de su cuenta de Twitter el inicio de la filmación de The Batman, el nombre que la diferenciará de las otras versiones. "Día uno, The Batman", escribió el cineasta junto a una fotografía de una claqueta empleada en esta primera jornada de producción.

ADEMÁS:

Reeves mencionó también en el tuit al australiano Greig Fraser, el director de fotografía que fue nominado al Óscar por su labor en Un camino a casa (Lion, 2016) y que lo acompañará en esta aventura.

Otra intérprete que lo tendrá difícil será la joven Zoë Kravitz, elegida para interpretar a Gatúbela o Catwoman papel que desempeñaron con éxito Michelle Pfeiffer (Batman Vuelve / Batman Returns, 1992) y Anne Hathaway (El Caballero Oscuro Asciende /The Dark Knight Rises, 2012) y que significó el mayo fracaso de Halle Berry (Gatúbela / Catwoman, 2004).

Junto a Pattinson y Kravitz también aparecerán los actores Paul Dano (Acertijo), Colin Farrell (Pingüino), Andy Serkis (Alfred), John Turturro (Carmine Falcone) y Jeffrey Wright (Comisionado Gordon), entre otros.

Además de El Planeta de los Simios: La Confrontación (Dawn of the Planet of the Apes, 2014) y El Planeta de los Simios: La Guerra(War for the Planet of the Apes, 2017), Reeves también ha dirigido las exitosas Cloverfield: Monstruo (Cloverfield, 2008) y la remake norteamericana de Déjame Entrar (Let me in, 2010).

Está previsto que The Batman llegue a los cines de los EEUU el 25 de junio de 2021.