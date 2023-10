El descargo de Jimena Barón: "¿Quién vota contento en un mes?"

Jimena hizo un descargo en Instagram para compartir con sus seguidores lo que piensa sobre la situación actual del país: "¿Quién vota contento en un mes? No soy millonaria. Laburo hace 28 años y así y todo, la vida me ha costado y me cuesta".

"¿Quién está contento y puede decir que las cosas están bien? ¿Quién puede ser fanático de alguien con cómo están las cosas si saliste a la calle?”, se preguntó la cantante.

Luego contó detalles de sus gastos: “Estoy sola con mi hijo, le pago la obra social a mi vieja, la tengo a Mari. Pesa mi vida todos los meses, pero voy a poder. Hay gente que se caga de hambre como el taxista que labura todo el día y tiene la heladera vacía. Trato de ser respetuosa y entender. Lo más raro de todo es que haya fanáticos”.

“No hace falta que me digan qué pienso de las mujeres porque fui de las primeras que militó. Pero no hay nada que festejar”, concluyó Jimena.

Jimena Barón comparó la alianza entre Milei y Bullrich con su relación con Daniel Osvaldo

“Yo en pandemia sentándome a comer ñoquis rellenos en Banfield”, escribió la artista en su Twitter, junto a una foto editada de Javier Milei y Patricia Bullrich sonriendo y sentados uno al lado del otro.

El momento al que Jimena Barón está haciendo referencia tiene que ver con la receta que compartió en sus redes durante el 2020 cuando le cocinaba a Daniel Osvaldo. Cabe recordar que ambos se separaron hace varios años pero, durante ese tiempo, intentaron recomponer la relación, y fallaron nuevamente.