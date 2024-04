La China Suárez tuvo un grave accidente y mostró las secuelas

“En un accidente bolu... me fracturé la nariz. No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, escribió la cantante en su Instagram al respecto. En el carrusel se puede ver un video y una serie de fotos donde muestra el estado en el que quedó su cara.

MVC75P2HZNBFBNPWJFBPVPKN3A.jpg

Si bien contó la noticia, no dio muchos detalles sobre cómo se lastimó. Luego, mostró el proceso que seguía para bajar la inflamación, que contó con la ayuda de su hijo Amancio. “¿Me estás curando?”, le pregunta al niño mientras él le sostiene hielo contra su nariz. En el video, Amancio protagoniza un divertido momento, ya que mantiene el hielo por unos segundos y después lo tira a la cama porque, según explica, le causa “mucho frío en la mano”.

Después mostró en sus historias que se encuentra haciendo reposo con la compañía de sus tres hijos. Además, contó que los niños empezaron a ver Rincón de Luz: “Llegó el día en que mis hijos empiezan a ver el programa en donde su mamá empezó a actuar”.

La actriz viene de un viaje por Neuquén por compromisos laborales. Estuvo trabajando en la serie La Bastarda, que se estrenará en 2025; la locación de rodaje fue en San Martin de los Andes. En ese sentido, mostró algunas fotos de los lugares donde grabó. De momento, se desconoce cuál es el rol de la China en esta producción ni tampoco hay detalles sobre la trama.