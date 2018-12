En las últimas semanas, Diego Leuco (29) anunció dejará la co conducción (reemplaza a Mariana Fabbiani cuando ella se ausenta) para dedicarse a su programa de TN (Ya Somos Grandes) y a conducir Intratables tras la partida de Santiago del Moro.

Asimismo, Martín Ciccioli (46), que atraviesa un duro momento profesional debido a una serie de denuncias por hostigamiento que realizaron modelos en los medios de comunicación, tampoco está saliendo muy seguido en el ciclo.

Finalmente, la semana pasada, Noelia Antonelli (34), esposa del presentador de noticias Federico Seeber, también dejó el ciclo para conducir un envío en la señal Magazine.

Pero ahora, y sin aviso, se sumaron al listado de bajas los periodistas Luis Bremer (45) y Carmela Bárbaro (42), que fueron desafectados del ciclo en el que participan desde hace años.

Pero a pesar de que desde la productora Mandarina indicaron a diversos medios que estos alejamientos se habían dado “en los mejores términos”, los protagonistas de esta historia indicaron a través de las redes sociales, y al mejor estilo Cinthia Fernández, que fueron despedidos sin mayores explicaciones.

“Me echaron. En teoría estábamos “negociando”. Hoy me citaron para informarme que no querían que continúe”, escribió Carmela en su cuenta de Twitter, antes de calificar a la movida de renovación de contratos en la TV como “precarización laboral”.

"Se supone que yo tenía que responder a la oferta económica que me habían hecho para que siguiera, pero después me llamaron para decirme que me quedaba afuera, por lo que nunca llegué a responder si aceptaba o no esa propuesta", le contó al matutino Clarín la hija de Julio Bárbaro.

Por su parte, Bremer sólo se limitó a compartir las noticias que hablaban sobre su despido, con la leyenda "Hoy 27 de diciembre", e inclusive una recomendación especial que les hizo Luis Novaresio a ambos profesionales.

Sin embargo, rompió el silencio cuando Dalma Maradona le preguntó si había sido despedido. “Pero te quedas sin trabajo un 27/12 o ya tenés otra cosa y te vas por eso??? SINO NO ENTIENDO...”, le escribió la hija de Diego.

“Despedido. ¡Beso Dalma!”, le contestó él.

¿Polémica en puerta? Probablemente sí, ya que la movida se dio justo cuando Mariana Fabbiani, la conductora y esposa del dueño de la productora (Mariano Chihade) se fue de vacaciones; y todo en medio de una reestructuración interna de la productora luego del ingreso de Héctor Colella, conocido por su desempeño junto al desaparecido Alfredo Yabrán en OCA.