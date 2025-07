La Voz Argentina: La Sole explotó contra Luck Ra

1.mp4

Como era de imaginar, en un momento Soledad Pastorutti recordó que ella es la tricampeona del talent show de Telefe, a lo que su compañero le reclamó "Ya lo haces porque me molesta, ¿no? Directamente", cosa que el Tifón de Arequito confirmó -entre risas- que era cierto.

Luck Ra compartió elogios con el participante y luego comentó "Cualquiera de las dos opciones... la Sole es buena, tiene muchos baladistas, yo estoy buscando el 10 en mi equipo"... una frase que la Sole había dicho anteriormente con otro participante, por lo que no ocultó su indignación y se lo dijo directamente.

"Todo lo que yo digo lo usa" se quejó la folclorista, pero su el cuartetero cordobés no se quedó atras y le comentó "¿Qué decís?". Fue entonces cuando la Sole expresó "Yo sé que a veces el alumno supera al maestro, puede ocurrir. Pero respetamos los rangos primo". y entre risas Luck Ra le respondió "No nos desconozcamos".

Finalmente, cuando llegó el momento de que Lucas elija a qué equipo se sumará, comentó: "Me siento un poquitito más identificado con Facu, por el hecho de que somos del interior... Me voy con Luck Ra". Al escucharlo, Soledad no pudo contener la indignación y sentencia: " ¿Yo dónde nací? ¿Soy de Buenos Aires? Geografía, fue rarísimo eso ".