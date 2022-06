El Duki, sensible, hizo un pedido acerca de su relación con Emilia

Pero, además, en los últimos días, crecieron los rumores sobre una supuesta ruptura de la pareja por una video en el que se la vio a Emilia bailando acompañada por un hombre en la fiesta Bresh de Madrid.

Rápidamente, ese video de Emilia en el evento se volvió viral en Twitter y la pareja fue tendencia en redes sociales.

En consecuencia, Duki cruzó a una seguidora que alimentaba esta versión de infidelidad de su novia y afirmó: "No opinen más, realmente nos afecta".

“O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días, 24 horas al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas". agregó el cantante.

"No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son. Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”, explayó Duki.

El cantante de música urbana también acompañó su descargo con una historia de Instagram, en la que mostró cómo cerró su noche, junto a Emilia compartiendo un taxi.