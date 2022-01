El durísimo tweet de Lali Espósito contra Flavio Azzaro

La cantante manifestó su desacuerdo con el periodista y escribió: "Un pibe que piensa y se expresa de esa manera... Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¿QUÉ HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN?".

"Que piense como quiera. Me cago en él y en los que son como él... ¡Pero por lo menos que no esté en TV!", manifestó Lali Espósito contra Azzaro. La artista se unió a la ola de repudio en contra de la conducta que tuvo Flavio en Crónica TV, cuando su compañera Caro Bisgarra intentaba explicar el ataque incendiario contra el Maricafé.

La reacción de Flavio Azzaro ante el ataque al café LGBTQ+

El comunicador tomó una postura que fue cuestionada en redes sociales, ya que basó su participación en preguntas que buscaban darle sentido al por qué existe un lugar inclusivo: "¿Qué significa un café LGTV ? ¿Yo no puedo ir, ponele? ; ¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?".

"A mí que me gustan las mujeres ¿puedo ir?... A vos, Caro (compañera en Crónica), ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", a lo cual la periodista respondió visiblemente incómoda: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

En una conversación posterior con su compañero de Crónica, Esteban Trebucq, Azzaro volvió a causar escándalo cuando expresó: "A mí particularmente no son temas que me sensibilicen, las cuestiones género... Me parece que hay un montón de gente que se sube porque hoy está de moda ser progresista y hacer ciertos comentarios garpa".

El periodista también expresó que considera que algunas personas de la comunidad LGBTQ+ utilizan estaba bandera para victimizarse: "Lo que se me juega mucho por la cabeza es el hecho de que me parece que hay veces que ciertas personas, no todas, se victimizan y no creo que sean víctimas, porque por el solo hecho de tener una condición sexual, en este caso, diferente a la mía, no creo que sean víctimas...".

Sobre lo que opina de los lugares como Maricafé, Flavio aseveró: "Yo ya si veo que es un bar que es solamente para... y mucho a mí no me copa, la verdad que no me copa".

Una de las cosas que más llamaron la atención de las nuevas declaraciones de Flavio Azzaro, fue el hecho de que admitiera que en algunos momentos se identifica como homofóbico y machista: "¿Yo de verdad creo que tengo conductas homofóbicas? sí, puede ser... ¿Tengo conductas machistas? por supuesto, puede ser".