El emotivo posteo de Lola Lanata para despedir a Jorge Lanata, su papá

La joven de 20 años compartió un sentido texto junto con una foto con su papá: “Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hicieste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir. Te quiero agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste".

Luego, continuó: "Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar, y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco. Fueron unos meses muy dificiles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz".

"O el día que mamá se quejaba de mí y vos le dijiste que 'todo lo que Lola quiera hacer, está bien' Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi. Para siempre tu lunita”, cerró.

La congoja de los periodistas Jesica Bossi y Julio López por Jorge Lanata

El fallecimiento del reconocido periodista Jorge Lanata conmocionó a un país entero y decenas de colegas manifestaron sus condolencias al referente del periodismo. El conductor murió el 30 de diciembre a las 15:30 tras estar más de seis meses internado.

Previo a ingresar al aire de “Lanata sin filtro”, el ciclo radial que conducía Jorge en Radio Mitre, sus colegas Jesica Bossi y Julio López brindaron declaraciones a la prensa.

“Ese día fue muy raro, él tenía mucho miedo del estudio y después no lo volvimos a ver”, recordó Bossi sobre aquel 13 de junio, cuando el periodista anunció en su programa que iría a hacerse un estudio de rutina.

“Fueron 191 días de programa que lo esperamos todos los días, y hacer hoy el programa sabiendo que la certeza es que no va a volver, es una pena que no nos entra en el cuerpo”, reconoció.

Por otra parte, Julio López, íntimo amigo del periodista, expresó: “Este último tramo es el más difícil”.

Embed Jesica Bossi y Julio López recordaron cómo era el día a día de Lanata Sin Filtro: el Lanata más íntimo que hablaba de su infancia y de cómo encarar cada programa: "Trabajar con él era una ruleta rusa". pic.twitter.com/clNslSPPD5 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 31, 2024

“Sabíamos que estaba complicado, que había que prepararse. Cuando estábamos haciendo el programa, Andrea y Margarita se fueron, y ahí fue cuando supimos que era la despedida”, confesó Bossi. “Ayer, los últimos 10 minutos de la radio fueron letales porque ya sabíamos que el desencadenante iba a ser en horas. Y el esfuerzo que estábamos haciendo al aire, mirábamos el reloj para dejar de salir al aire”, sostuvo López.

“Lo vimos volver de situaciones que decíamos ‘no vuelve’ y hemos ido a verlo en internaciones, lo vimos salir del aire porque tenía un problema y reponerse, reponerse, reponerse”, contó y agregó: “Y en esta oportunidad hubo momentos en los que pensamos que salía, porque su lucha y sus ganas de vivir pocas veces la vi en otras personas”. “Estamos tranquilos porque dejó de sufrir y que ahora está en paz, eso es lo más importante”, reconoció López.