El emotivo recuerdo de la hija de Ricardo Iorio en el día en que el músico cumpliría años

iorio.png

"25 de junio hace varios años es motivo de conmemoración del metal pesado, y acompaño; también un día en que los amigos se juntan a escucharte y rememorar momentos al abrigo de un asado; también un día que surcará un sentimiento especial en muchos a lo largo y ancho del país y en otros pagos también. Yo me quedo con este: la réplica”, siguió.

“Te vi dar de comer al hambreado, costear operaciones, despertar propósitos en el desahuciado, dar libros al analfabeto, visión al cotidiano, ayudaste a amigos a poner negocios, formaste parejas, vaticinaste los nacimientos de sus hijos, y se podría hacer un libro solamente de las personas que llevaste a sus casas o trabajos en la ruta. Así como te ocupaste de difundir a artistas escondidos y olvidados, siempre hizo falta hacer lo mismo con vos. Pero esta relevancia, tan significativa, se ahoga en la posesión”, continuó en su relato, al que acompañó con una foto de su padre sosteniéndola cuando era una bebé.

“Si no tomamos ese cacho de vida que vivenciamos y lo transmitimos a otro, se extingue. Apretado en la mano para retenerlo, se asfixia. La música como vehículo perfecto, el sentimiento nacional como verdadero mensaje, la generosidad como forma de vida. Regalar no es perder, es cosechar. Sería raro que quien te haya querido no lo entendiera de esa manera”, concluyó.