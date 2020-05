Los fanáticos del “Duko”, como le dicen cariñosamente, no tardaron en detectar que el chat había sido manipulado y posiblemente falso -incluso tras la viralización del contenido, Cabrera borró los posteos-. Sin embargo, las imágenes íntimas del cantante sí eran reales y terminaron siendo expuestas en todas las redes sociales en lo que fue un grave ataque contra su intimidad.

Por ese motivo, según informó PrimiciasYa, desde el entorno del artista decidieron realizar un descargo. “El video íntimo fue utilizado con malicia y truchando una conversación que no existió (...) No hay denuncias y no existe tal menor de edad", aclararon. ¿Saldrá el Duki a contestar con su propia voz o preferirá dejar esta cuestión atrás cuanto antes?

