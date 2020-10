El escándalo de los ex Casi Ángeles continúa por Twitter

gime acardi y nico vazquez.mp4

Ayer, el ex Casi Ángeles Agustín “Cachetes” Sierra decidió homenajear a la telenovela en la ronda de tríos del "Cantando 2020" junto a Rochi Igarzabal, otra de las exintegrantes de este éxito de Cris Morena. Fruto de este reencuentro, Nicolás Vázquez y Gimena Acardi decidieron grabar un mensaje de apoyo a sus excompañeros pero Stefano de Gregorio vio esto como una farsa y tildó a la pareja de “caretas”.

Al parecer Nico Vázquez y “Cachete” Sierra habían tenido un conflicto hace años pero que, según el participante del Cantando, “Nico es una persona que quiero mucho, que fue importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un tema personal que hablamos con los años y lo resolvimos en privado, como tiene que ser”, dijo en la pista.

Pero las acusaciones de Stefano de Gregorio no quedaron sin ser respondidas. En la tarde de hoy, tanto Gimena Acardi como Nicolás le respondieron al joven, dando su “lado de la historia”.

Embed No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que si dije fue “no te recomiendo más”)en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de agus — Nicolas Vazquez (@vazqueznico) October 10, 2020

“Prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias…”, explicó en otro Tweet el actor.

“Ojalá crezcas, y la próxima vez que quieras decirme algo es en la cara, o al menos arrobando. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. Qué decepción”, concluyó Nicolas.

Por otro lado, Gimena Acardi también quiso responder a Stefano y utilizó la red social del pajarito para hacerlo. “Las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quien le gusta el show acá. Demás está decir lo generoso que es Nicolas y como siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu único protagónico en teatro. Y a Agus lo adora desde siempre”, escribió la actriz.

Embed Sería ideal que además aclares que la frase fue: “te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más” (por algo que hizo agus y que ya fue aclarado HACE AÑOS por ellos en privado y quedó todo bárbaro). Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico. — Gimena con G (@gimeaccardi) October 9, 2020

Ante todas estas repercusiones, Stefano decidió llamarse al silencio y dejó de contestarle a sus excompañeros. Pero sí hizo publicó dos tuits dando por finalizada la discusión, por lo menos en las redes. “Ya esta gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar, no tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie, solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó, ya aclararemos todo en priv. Fin”.