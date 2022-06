El fallo del juicio de Johnny Depp y Amber Heard se hace esperar

Se espera que durante la mañana de este miércoles el tribunal emita su fallo y con ello se sabrá en definitiva si el actor de Piratas del Caribe se lleva la recompensa de 50 millones de dólares por haber ganado la demanda. Cabe recordar que Heard realizó una contra demanda por 100 millones de dólares contra Depp. Es decir, alguno de los dos sabrá durante esta mañana si aumenta su fortuna o si deberá compensar a su ex como consecuencia de perder la batalla legal.

Durante el fin de semana a Johnny Depp se lo vio relajado ya que estuvo en Reino Unido para participar el domingo y lunes en dos conciertos del cantante británico Jeff Beck. Por el lado de su exesposa no quisieron aclarar si la actriz estará presente cuando se anuncie el veredicto.

Durante los alegatos, la abogada de Depp, la cual se volvió una sanción en las redes sociales por su manera de ejercer la profesión, le recordó al jurado que Amber Heard únicamente había revelado un video mientras que Jhonny golpeaba un mueble, como su única prueba del presunto abuso. Además, indicó que las pruebas convincentes habían sido mensajes de texto en donde utilizaba un lenguaje inapropiado cuando estaba enojado y fotografías del actor mientras dormía. “Nunca admitió dicho abuso, y esa es su mejor evidencia”.

El juicio tuvo sus inicios cuando Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación por una columna publicada por el Washington Post en 2018 en la que ella se definía como "una personalidad pública que representa la violencia doméstica".

La actriz no nombró a su ex pareja, pero su ex esposo pide 50 millones de dólares en daños y perjuicios porque afirma que esto destruyó su carrera y reputación.

Heard, una de las actrices de La Liga de la Justicia y Aquaman, contraatacó pidiendo el doble. La mujer de 36 años asegura haber ejercido su derecho a la libertad de expresión escribiendo esta columna.