Gran Hermano 2023: "Si gana Furia es porque la sociedad esta rota"

Por ese motivo, los jugadores tuvieron su cena de nominados (que habitualmente es los sábados) y en los estudios se vivió una nueva edición de "La Noche de los Ex", en donde el duelo entre Virginia Demo y Walter Santiago se llevó toda a atención.

"Alfa dice que lo agredí. Resulta que yo te agredo y Furia no agrede ¡esto es divino! Yo nunca dije que era perfecta, por supuesta que me equivoco. He dicho tres o cuatro veces cosas que no debería decir pero Furia las dice por día" expresó la humorista platense.

En otra parte del debate caliente en "La noche de los Ex", Alfa dio a entender que la mayoría de participantes que están -y estuvieron- dentro de la casa de "Gran Hermano 2023" son "nabos porque se creen todo lo que dice Furia". algo que hizo que Virginia le retrucara "Lo que le funciona es la gente que la sigue, no es que los de adentro son tarados".

Algo molesto, el veterano participante de la edición 2022 del reality preguntó "¿Pero por qué la gente la sigue?", a lo que la última jugadora eliminada del reality le respondió "Porque está mal, porque la sociedad está arruinada, por eso la siguen la sociedad está rota. Esto es un reflejo de la sociedad" y finalmente sentenció "Si gana (Furia) es porque la sociedad está rota".

La última cena

Este domingo durante la tradicional cena de nominados Juliana Scaglione y Martín Ku protagonizaron una nueva discusión en la que la doble de riesgo aseguró que iba a ser una reunión más tranquila, pero no pudo evitar el cruce con el Chino con pases de factura, relecturas de estrategia y un error inesperado que Furia usó a su favor.

Juliana sorprendió con su look de “Cosme Fulanito” -en homenaje a un capítulo de "Los Simpsons"- y explicó que su intención era tener una noche tranquila “Es una cena para que se rían. No vamos a llegar al griterío como quiere uno y otro”.

Pero sólo fueron buenos intenciones, porque con el correr de los minutos, los comentarios irónicos crecieron y Martín se dejó llevar hasta que cometió un error que Furia usó a su favor, fue cuando ella dijo que era una madre para Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

“Ah sí, siempre sos la cuidadora, sí, sí, claro... Qué loco, estás viendo otra película” exclamó enojado Martín, a lo que Juliana le respondió “Yo sí veo la película y veo como abusaste. Hasta acá llegaste, mi amor. Por lo menos si tengo la suerte de sacarte el lunes, en un versus real no con dos personitas atrás, bancatela porque no soy Manzana”.

Furia reveló que Gran Hermano la llamó al confesionario y para preguntarle si ella sentía que iba a tener un mano a mano con Martín y remarcó “Le pregunté ¿Qué versus? ¿No éramos "Los originals"? Ah, no sabía, porque para mí es Furia contra Los Bros".

“Es el versus que vos planteaste" -le contestó el Chino- "Me parece que alguien dijo en vivo Martín al 9009″ a lo que rápidamente Juliana retrucó “Martín, te estás autonominando. Listo, Martín al 9009″ exclamó, dando por ganada la discusión.

“Escuchame nena, me las pasé cuidándolos. Espero que mañana, todos los que querían sacar a Martín y lo recaga... a votos, se corran de tribuna y se vengan para el lado de la Furia y no sean nefastos, por favor. Muchas gracias. No se hagan los bolu...” remató la doble de riesgo.