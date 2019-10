El fuerte cruce de Ernesto Tenenbaum y Pablo Avelluto por "la grieta"

Más allá de que fue una larga charla, el cruce fuerte comenzó cuando el periodista hizo hincapié en la búsqueda del oficialismo de propagar "la grieta" que realizó en la campaña para las elecciones. Aquí un repaso de la charla.

EL AUDIO DE LA CHARLA

Tenenbaum: Pablo, ¿me permitís? Es increíble la manera en como el Gobierno alimentó la grieta estos años. Cuando están ofreciendo un acto en el que se escucha "Argentina sin Cristina, "que vaya presa" o el grito "el que no salta es un ladrón"... Cuando yo criticaba que Fito Páez cuando decía que le daba asco la ciudad de Buenos Aires, era porque era ofensivo a la mitad. Hay un montón de kirchneristas que no son ladrones y que merecen tanto respeto como los que tienen ellos.

Avelluto: Hay un montón de personas que son kirchneristas y no son ladronas. Yo no digo que todos los kirchneristas de este país sean ladrones.

T: Pero lo dicen en la marcha del otro. Cuando uno ve que corren a un periodista de Revolucion Popular, le pegan y no escuchás un repudio del Gobierno…

A: Bueno, pero te estoy diciendo ahora. Que estoy haciendo un repudio, que eso está mal.

T: Si, pero sos vos. Yo te digo el clima que genera el Gobierno en medio de esta historia

A: Está mal. Está mal, está mal cualquier persecución, lo dije el otro día. Sea cualquier periodista, está mal que se siga a la gente. No está bien el escrache nunca, por la causa que sea. Esta mal la violencia siempre en función de la causa que sea. No está bien nunca.

T: Es que estoy de acuerdo. Eso es lo que digo. Además, digo que por ahí vos no, pero el resto del Gobierno sí cuando te dicen "infiltrados cubanos" o "grupos antisistema". Es lo mismo que pasó con el gobierno anterior, también se quemaban vagones y tiraban piedras. ¿O te olvidás de eso? Y no eran "grupos antisistema", era gente desesperada. Entonces, ¿qué decía Aníbal Fernández en ese momento? "Es el troskismo, es el troskismo". Es lo mismo que ustedes están diciendo que "es Venezuela".

A: No, no es lo mismo. ¿Qué querés que te diga? Porque ahí hubo un juicio, se acreditó. Se pudo probar quienes fueron

T: ¿Dónde?

A: No es igual. No es igual. Acá estamos sin saber quiénes fueron. Sino nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Maldonado.

T: Buó...

A: Tuvimos años de acusaciones.

T: Dos meses

A: Tuvimos años de acusaciones de un asesinato, de algo que no fue un asesinato. Lo que te quiero decir es que la grieta es un desastre. Que hay que resolverlo, pero esto es como el tango. Hacen falta dos para resolverlo.

T: No, porque uno puede mantenerse abstracto. Porque si el único recurso que queda es poner en marcha esto y activar la grieta porque el plan económico no funcionó... Es decir, decir que "los otros son antidemocrácticos, son una porquería, lo que te va a pasar si votás a los otros", lo que vos decís en el tuit, es un recurso electoral.

A: Pero, estás volviendo a mezclar una cosa con la otra...

T: Yo te expliqué antes porque creo que las credenciales democráticas en materia de libertad de expresión del kirchnerismo no son todas las positivas que a mí me gustaría que fueran. Ahora, decirlo no es necesariamente usar la grieta. Es decir la verdad: 678 existió, la persecución a periodistas también. No lo empezó Cristina, lo empezó Néstor. El que censuró a Pepe Eliaschev fue Alberto Fernández, no fue una cuestión de capricho. Ahora que la grieta como polarización es una catástrofe que tenemos que resolver entre todos, estoy de acuerdo, y yo no he abonado eso desde mi gestión porque me parece mal.