En Beirut (Líbano), Hong Kong, Londres, Quito (Ecuador), Bolivia, y Santiago (Chile) se suceden oleadas de protestas, ya sea contra la forma de gobierno, la asfixiante implementación del neoliberalismo o bien por la autonomía perdida. Y Argentina no fue la excepción, si hasta un “loco lindo” fue a votar vestido de Guasón en Gerli el último fin de semana, y luego festejó en el obelisco el fin de un gobierno que pactó con el Fondo Monetario Internacional a instancias de aumentar los niveles de pobreza entre la población.

Sin embargo, en todos estos lugares, hay una imagen común: la cara del Guasón (Joker), el icónico villano de Batman que, paradójicamente, ha devenido en paladín de libertad. ¿Cómo ocurrió esto? Al igual que ocurrió en su momento con la máscara de Guy Fawkes de V de Venganza (V For Vendetta, 2006) y más recientemente con las de Dalí de la serie La Casa de Papel, el cine y la TV le han dado un rostro común a la protesta social.

Joker-Guason-Beirut.jpg

Después del estreno de V de Venganza , el colectivo de hackers Anonymous tomó la imagen de Fawkes, instigador de un golpe fallido que trató de hacer estallar el Parlamento Inglés el 5 de noviembre de 1605, y lo popularizó alrededor del mundo, al punto de que sigue siendo el distintivo más claro de la protesta.

ADEMÁS:

Sin embargo, hay otro punto en común entre Fawkes y el Guasón: Alan Moore. El guionista inglés creó a “V” para la revista de antología británica Warrior, y luego vendió los derechos a DC Comics para poder publicarla en su totalidad, mientras escribía The Killing Joke (La Broma Mortal) la que es considerada como la historia definitiva del Joker, y que influenció en gran parte el film de Todd Phillips.

En ambos casos, los personajes son víctimas de la violencia del Estado sobre los ciudadanos y están dispuestos a cambiar las cosas, uno con un plan maestro, y el otro con una venganza cruenta hacia aquellos que arruinaron su vida.

Guason---Joker-2019-Joaquin-Phoenix.jpg

En el film Guasón (Joker, 2019), Arthur Fleck es un desquiciado con un desorden mental que termina asesinado a tres yuppies que lo golpeaban salvajemente en un vago de un tren con una pistola. A partir de ese momento, Ciudad Gotham (Gótica, para los nostálgicos antiglobalización) se convierte en un hervidero en el que la grieta entre los ricos y los pobres se agigante con cada hora que pasa; y la turba adopta la imagen de un payaso (el look de Fleck en el momento de los asesinatos) como rostro de la protesta social.

Como no hay Batman que impida los desmanes, la olla a presión hace volar su tapa por los aires y las cosas se salen de control de manera contundente. “La película de Todd Phillipps es sobre el Joker como un poder evocador real. Se hace eco de una forma de protesta contra un sistema político que la gente cree que es inflexible y no escucha a la gente… al final de la película de Todd Phillips, un poco como el final de V for Vendetta, todos están poniéndose la misma máscara como una forma de unirse como grupo, crear un colectivo, para no sentirse solos en su lucha”, le dijo el historiador a France 24 William Blanc, autor del libro 'Súper Héroes. Una historia política'.

Las incesantes marchas de protesta que se suceden en Chile son apenas el caso más reciente de una ola que se expande a través del mundo, y que quizá en esta ocasión pueda sacudir los cimientos de un sistema que depreda al ser humano. ¿Será esta tercera máscara la vencida?

Joker-Guason-protestas-Chile_01.jpg Joker-Guason-protestas Chile.jpg

De acuerdo a varios filósofos, escritores y periodistas, el Joker es el nuevo símbolo de protesta que ha despertado en muchos la conciencia de la lucha por un mundo mejor, algo que el personaje ignora por completo en el film ya que se transforma en un símbolo muy a pesar suyo. "¿Qué pasa si un día los desposeídos deciden rebelarse? (...) La gente se preocupa de que esta película sea demasiado violenta para ellos. ¿En serio? ¿Considerando todo por lo que estamos pasando en la vida real?”, dijo el documentalista ganador del Oscar Michael Moore.