Ahora su hermano, Federico Barón, salió a bancarla y a desdramatizar la situación.

"Estoy bien, tranquilo, porque mi hermana está mejor, más tranqui", aseguró e indicó que "estamos tomándolo con tranquilidad, esperando un poco que baje la marea y que salga otra noticia".

En esa misma línea, remarcó que "lo estoy tomando con soda porque tampoco fue para tanto. Tampoco fue el fin del mundo. En definitiva, fue una foto. Hay que seguir relajando".

Por otro lado, Joaquín "Pollo" Álvarez contó en "Nosotros a la mañana" que el tema ya no sería publicado, a pesar de que ya fue grabado el videoclip.

Es así que el conductor afirmó que "el tema no va a salir y tiene una lógica. El tema estaba preparado y se había grabado el videoclip, pero tengo entendido que no va a salir".

No obstante, remarcó que "no lo puedo confirmar, eso lo tiene que decir Jimena, Lucas (Biren, representante de Barón) o Sony, pero no va a salir".

Cabe destacar que en las últimas horas varios famosos salieron a apoyar públicamente a Barón.