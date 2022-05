El Hotel de los Famosos: Majo Martino fue eliminada

En el desafío, la periodista perdió ante Locho y se retiró del programa, pero antes tuvo un tenso cruce con Martín Salwe.

Antes de irse, ambos se despidieron con un beso, resaltando la buena química que hubo entre ellos en el reality.

"No me quiero quedar con la imagen de acá, de nuestra relación, me quedo con todo lo anterior y no tengo ninguna duda que afuera será distinto", dijo Salwe a modo de despedida para la periodista.

Por su parte, Majo, contestó: "Mirá, es la primera vez que me hablas con cariño acá adentro. Yo no sé si vos estás jugando, no lo puedo entender, creo uqe lo voy a entender luego, pero es la primera vez que me estás hablando desde ese lugar. Las demás veces fuiste muy agresivo, innecesariamente. No me lo merezco porque lo que más me duele es que vos me conocés de verdad, y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro, sinceramente".

RATINGS

Los números de la noche del lunes mostraron a El Hotel de los Famosos como uno de los programas más vistos del Prime Time, con 11.7 puntos, superando en la franja a la ficción El Primero de Nosotros, de Telefé, que contabilizó 11 puntos.

Lo más elegido de la noche fue Los Ocho Escalones del Millón, de El Trece, que con su versión kids llegó a 12.1 puntos.

En tanto, LPA, por América y la conducción de Florencia Peña, tuvo un pico de 3.6 puntos, y Bendita, por Canal 9, registró un excelente número con 7.4 puntos, manteniéndose tercero en la franja.

A LAM, con Ángel De Brito también le fue bien con sus informes del Martín Fierro y llegó a 5.3.

Además, entre los noticieros, el más visto fue Telefé Noticias, con 9.1 puntos, contra 7.2 de Telenoche.