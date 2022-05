En el clásico programa de los sábados, una pregunta de Luis Novaresio a Flor Vigna acerca de cómo había tomado Luciano Castro de que trabaje con Occhiato, despertó un picante sincericidio de la flamante cantante sobre el final de su historia de amor.

Apenas encararon el proyecto de El último pasajero, que los tiene como dupla conductora, la cantante sintió la necesidad de explicarle a su exnovio que no conocía a Luciano Castro de antes, para evitar conflictos al respecto. Según cuenta Vigna, Nico reaccionó más que bien con la noticia de su nueva pareja y le dijo que no tenía que aclararle nada: “Él es superseguro, y fue el más decidido: me dejó siete veces. Él estaba muy curtido ya”, aseguró.

Occhiato, también presente en el piso, tomó la posta y dio su punto de vista del fin del amor entre ellos. “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos. La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”, expresó cordialmente. Sin hacerse el desentendido, agregó: “Yo también lloraba, yo también la pasaba mal”.

Cuando les llegó la oportunidad de conducir el ciclo predilecto por los egresados, primero en 2020 y luego hace pocos meses, lo charlaron y Flor lo planteó como “un sueñazo”. “¿Qué hacemos? No te odio, quiero que siempre te vaya bien”, fue una de las frases que rebotó en la conversación que tuvieron para dar el sí en el contrato televisivo. Por suerte, coincidieron en la visión y decidieron apostar a esta nueva relación profesional.